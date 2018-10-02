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مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:45 م
مشادة على الهواء
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى
كـريـم الخـطـيب
نشبت مشادة على الهواء بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» حول فعاليات الاستثناءات التي وضعت في قانون الأحوال الشخصية.

وقالت نيرمين أبو سالم، الباحثة في شئون المرأة، إن القوانين تمكن الأب من المماطلة في دفع النفقة، مما يضطر الأم إلى اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يؤثر سلبيا على نفسية الطفل، ويعد انتهاكا له، مضيفة: «الأب ملزم بتوفير سكن للزوجة والأبناء في حالة الانفصال».

من جانبه أشار المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إلى أن دور الأب في الأسرة تحول إلى ماكينة لصرف الأموال، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية ساهم في ارتفاع نسب الطلاق وزيادة عدد أطفال الشوارع، فضلا عن حرمان الأب من الولاية التعليمية.

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مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

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