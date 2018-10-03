تحسن إيرادات الشركات العاملة في مجال النقل البحري للعام المالي الحالي

انهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري " احدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام " الجمعيات العامة العادية للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة في مجالات الوكالة الملاحية والخدمات البحرية وعددها خمس شركات وتساهم في رؤوس اموالها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسب تتراوح من 5% الي 49% وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل بالاسكندرية.





وذكربيان صحفي عن الشركة القابضة للنقل البري والبحري- انه تم اعتماد نتائج اعمال الشركات الثلاث [ أمون للتوكيلات الملاحية / ممفيس للتوكيلات الملاحية / أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية ] وأيضا الشركة المصرية للتوريدات البحرية وشركة السويس للشحن والتفريغ عن العام المالي 2017/ 2018 بحضور اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " حيث اظهرت نتائج الاعمال تحسنا ملحوظا في اداء الشركات.. واتضح من اجمالي ايرادات النشاط المحققة للنشاط الاساسى خلال العام للشركات الخمس بلغت 159 مليونا و 300 ألف جنية؛ مقابل 123 مليونا و 300 ألف جنية فى العام السابق بنسبة نمو 2ر29%.





وأوضح بيان الشركة القابضة أن تحسن أداء الشركات الخمس خلال العام المالى 2018/2017 جاء من خلال اللقاءات المتواصلة مع ادارات هذه الشركات وكذا من خلال التوصيات الصادرة بأجتماعات المجلس التنفيذى للشركة القابضة والتى كان لها اكبر الأثر فى تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج ايجابية حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والتخليص الجمركى والشحن مما أدى الى تحسين الاداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.



