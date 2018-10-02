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رياضة

وائل جمعة: الأهلي فرط فى فوز عريض على سطيف.. وقادر على التسجيل بالجزائر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:36 م
وائل جمعة
وائل جمعة
محمد رشاد
أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر أهدر فوزا كبيرا على وفاق سطيف في مباراة الفريقين التى جمعتهما على ملعب السلام فى إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "الأهلي أهدر الكثير من الفرص المحققة في الشوط الثاني كادت تجعل النتيجة النهائية فوز بخماسية أو رباعية، مضيفا أن سبب التراجع بدنيا في الشوط الثاني هو الإرهاق بسبب السفر لخوض مباراة في البطولة العربية، ولذلك قل الضغط على لاعبي سطيف عكس الشوط الأول".

وتابع: «تحركات اللاعبين دون الكرة قلت كثيرا في الشوط الثاني عكس الشوط الأول، وكان هذا سببا في السيطرة على اللعب وتسجيل الهدفين، الفوز لا يعني أن الأهلي تأهل للنهائي لأن وفاق سطيف فريق كبير سيلعب بقوة في العودة، ولكن المارد الأحمر قادر على التسجيل في الجزائر".

وأضاف جمعة: «في مباراة العودة سيهاجم سطيف بقوة وهذا سيخلق المساحات أمام لاعبي الأهلي وهم قادرون على استغلالها وتسجيل الأهداف، أهم شيء هو ألا نستقبل هدفا مبكرا في مباراة العودة يجعل الأمور صعبة على اللاعبين والجهاز الفني".

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