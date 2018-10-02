الأمن يلقى القبض على فتاة سيارة صلاح سالم .. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الفتاة التي رقصت أعلى سيارة بطريق صلاح سالم وقائد السيارة.



وأكد مصدر أمنى لـ «صدى البلد» أن الفتاة وقائد السيارة كانا في حالة سكر.



وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فور مشاهدة الفيديو عقب انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعى قامت بتحديد هوية صاحب السيارة والفتاة التي كانت برفقته وتم ضبطهما وتحويلهما للنيابة العامة.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولوا خلال الأيام القليلة الماضية فيديو لفتاة ترقص أعلى سيارة بطريق صلاح سالم.