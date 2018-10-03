ندوة بجامعة القاهرة لتكريم عدد من المشاركين في حرب أكتوبر.. الإثنين المقبل

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن إحياء الجامعة لندوة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الاثنين الموافق 8 من الشهر الجاري ، للأساتذة والعاملين الأحياء الذين شاركوا في حرب اكتوبر.





وأشار الخشت عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تكريم الجامعة للأساتذة والعاملين الأحياء الذين شاركوا في حرب اكتوبر .



