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تعليم

ندوة بجامعة القاهرة لتكريم عدد من المشاركين في حرب أكتوبر.. الإثنين المقبل

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن إحياء الجامعة لندوة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الاثنين الموافق 8 من الشهر الجاري ، للأساتذة والعاملين الأحياء الذين شاركوا في حرب اكتوبر.

وأشار الخشت عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تكريم الجامعة للأساتذة والعاملين الأحياء الذين شاركوا في حرب اكتوبر .

وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد نظَّمت ندوة أمس الثلاثاء، بقاعة عبد الملك عودة لإحياء ذكرى نصر أكتوبر العظيم تحت عنوان "نصر أكتوبر إرادة شعب".

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