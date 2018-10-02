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رياضة

محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:35 م
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد رشاد
قال محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان بإمكانه مضاعفة النتيجة أمام وفاق سطيف رغم الفوز بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب.

وأضاف يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "كنا نستطيع مضاعفة النتيجة ولكن أضعنا أكثر من فرصة، أهم شيء أننا لم نستقبل أي أهداف وواجهتنا ظروفا صعبة مثل إصابة حسام عاشور وعلي معلول".

وشدد "قلت سابقا مدة اللقاء هي 180 دقيقة وأنهينا اليوم النصف الأول منها والآن ينتظرنا لقاء آخر هاما يوم 23 أكتوبر المقبل في الجزائر، علينا الاستعداد للقاء بشكل جيد وسوف نستعيد العديد من اللاعبين المصابين".

وبسؤاله عن كيفية مواجهة غياب الجمهور عن حضور اللقاء علق "الجمهور عنصر هام بالتأكيد للأهلي ولكن ذكرنا اللاعبين بما حدث في 2012 و2013 حينما كنا نلعب بدون حضور الجمهور".

وتابع: "توجنا ببطولتي إفريقيا في ذلك الوقت وكنا نخوض مبارياتنا في ملعب الجونة ظهرا وبدون حضور الجمهور وطالبناهم بإبعاد أنفسهم عن أي شيء والتركيز في اللقاء للفوز".
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير
محمد يوسف: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.. وتعاملنا جيدا مع غياب الجماهير

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