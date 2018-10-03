قانون التجارب السريرية إلى البرلمان من جديد.. الرئيس يسجل عدداً من الملاحظات عليه.. ونواب: سنراعيها.. ومناقشات موسعة لخروج التشريع بالشكل الأمثل

رئيس النواب يعلن إعادة الرئيس السيسي قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ للبرلمان

حوار مجتمعي لقانون البحوث السريرية بعد إعادته للبرلمان

نائب: لن نحيد عن مصلحة المواطن بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية





أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى مجلس النواب، الذى أقره بشكل نهائى خلال مايو الماضى.





وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء المادة (60) من الدستور والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة ، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.





من جانبهم، قال عدد من أعضاء لجنة الصحة، بالبرلمان، على أنه سيتم عقد مناقشات موسعة حول القانون، مؤكدين على أنه ستتم مراعاة جميع ملاحظات الرئيس على بنود القانون.





بداية، قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن ستعقد حوارا مجتمعيا لبحث مواد الاعتراض بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عقب إعادته إلى البرلمان من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن القانون لم يحال إلى اللجنة بعد لكن من المقرر إحالته خلال الجلسة المقبلة.





وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستراعي كافة ملاحظات الرئيس على القانون خلال المناقشة، التي ستتم بحضور كافة الخبراء والمختصين والمعنيين بالقانون، بحيث لن يتم تهميش أو إهمال أي شخص له علاقة بالقانون "اللجنة بابها مفتوح للجميع".





ونوه وكيل لجنة الصحة إلى أن اللجنة ستتبع مبدأ التوازن خلال المناقشة، لكي يخرج القانون في صورته الجديدة مرضيا لجميع الأطراف من ناحية ويحقق مصلحة البحث العلمي والطبي من ناحية آخرى.





كما أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، باستفاضة موسعة، والذى أرجعه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان، فى أولي جلسات انعقاده.





وأشار "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الخلاف على وقوع البحوث الطبية والإكلينيكية، تحت إشراف وزارة التعليم العالي، أو الصحة، لا يعد أمرًا جوهريًا، وهو خلاف بسيط يمكن حله من خلال المناقشة.



