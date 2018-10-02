وليد آزارو.. اللاعب الذي لا ينصح الأطباء بمشاهدته

هذا المغربي صاحب البنيان القوي والسرعة الفائقة، لا يختلف على أهمية وجوده في خط هجوم الأهلي أحد، إنه يستطيع تهديد أي دفاع بحركته بنفس الدرجة التي يهدد بها أصحاب أمراض الضغط والسكر بسبب إضاعة الأهداف السهلة.



وليد ازارو أصيب قبل فترة وغاب قليلا عن هجوم الأهلي، الهجوم ظهر أليفا غير قادر على فك شفرات الخصوم والوصول إلى الشباك بسهولة، ومن هنا عُرفت قيمة اللاعب الذي قد يصل إلى المرمى في المباراة الواحدة بمتوسط 5 مرات، بينما يسجل بمعدل فرصة أو إثنين أو لا يسجل مطلقا.



أزارو اليوم في مباراة مفتوحة ضد وفاق سطيف الجزائري، وصل إلى المرمى كثيرا، إحدى كراته وضعها في الشباك ببراعة من خلال توجيه كرة رأسية إلى الزاوية البعيدة لحارس المرمى، لكن الهدف احتسب تسلل بفارق سنتيمترات معلنا سوء حظ المغربي .



الثانية تهادت من على رأسه تحت وطأة احتكاك المدافع به لتصل بطيئة إلى الحارس، الثالثة رفضت هز الشباك وفضلت الارتطام بالقائم لتزيد المنحوس نحسا على نحسه على الرغم من سهولتها .

الكرة الرابعة لم يجد الجمهور تعليلا حول إضاعتها، راوغ المدافع ببراعة واستخلص الكرة لنفسه، انفرد بالحارس وجها لوجه في ظروف سهلة تحت ضغط منعدم والفريق متقدم بهدفين، سددها بتوجيه صحيح إلى الجانب الأيمن على يسار الحارس لترفض مغازلة الشباك معلنة الخصام من جديد .



الخامسة لم يكن له دخل فيها، مررها له مؤمن زكريا أمام المرمى الفارغ ولم تتمثل مهمته سوى في دفعها إلى الشباك، غير أن الحكم رفض رغبة اللاعب والمرمى والشباك واحتسب تسللا على مؤمن الذي لم يكن متسللا من الأساس .



