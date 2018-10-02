وليد آزارو.. اللاعب الذي لا ينصح الأطباء بمشاهدته

هذا المغربي صاحب البنيان القوي والسرعة الفائقة، لا يختلف على أهمية وجوده في خط هجوم الأهلي أحد، إنه يستطيع تهديد أي دفاع بحركته بنفس الدرجة التي يهدد بها أصحاب أمراض الضغط والسكر بسبب إضاعة الأهداف السهلة.
وليد ازارو أصيب قبل فترة وغاب قليلا عن هجوم الأهلي، الهجوم ظهر أليفا غير قادر على فك شفرات الخصوم والوصول إلى الشباك بسهولة، ومن هنا عُرفت قيمة اللاعب الذي قد يصل إلى المرمى في المباراة الواحدة بمتوسط 5 مرات، بينما يسجل بمعدل فرصة أو إثنين أو لا يسجل مطلقا.
وليد ازارو أصيب قبل فترة وغاب قليلا عن هجوم الأهلي، الهجوم ظهر أليفا غير قادر على فك شفرات الخصوم والوصول إلى الشباك بسهولة، ومن هنا عُرفت قيمة اللاعب الذي قد يصل إلى المرمى في المباراة الواحدة بمتوسط 5 مرات، بينما يسجل بمعدل فرصة أو إثنين أو لا يسجل مطلقا.
الثانية تهادت من على رأسه تحت وطأة احتكاك المدافع به لتصل بطيئة إلى الحارس، الثالثة رفضت هز الشباك وفضلت الارتطام بالقائم لتزيد المنحوس نحسا على نحسه على الرغم من سهولتها.
الخامسة لم يكن له دخل فيها، مررها له مؤمن زكريا أمام المرمى الفارغ ولم تتمثل مهمته سوى في دفعها إلى الشباك، غير أن الحكم رفض رغبة اللاعب والمرمى والشباك واحتسب تسللا على مؤمن الذي لم يكن متسللا من الأساس.
تحركات اللاعب وسرعته تجعله الخيار الأول للمدربين، لكن لو تمكن المغربي من زيادة حصيلة التهديف نسبة إلى الفرص المتاحة، سيصبح من أفضل مهاجمي إفريقيا والوطن العربي على الإطلاق.