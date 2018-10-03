رئيس حزب الوفد يعتمد اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية بالحزب

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية بحزب الوفد.





وأكد "الهضيبي" فى بيان صحفى له علي نشر باقي اللجان تباعا علي الصفحة الرسمية لحزب الوفد.





وضمت قائمة اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية لحزب الوفد 14 عضوا وهم:





توفيق صلاح الدين أحمد توفيق دياب

أحمد سالم عبد العزيز مشهور

الدكتور محمود عطية حامد مرسى

الدكتور يوسف إبراهيم كمال السيد

الدكتور طارق محمد البدراوى شماله

فريال محمد صبره أبو عرام

المهندس شريف احمد عبد الغفار حمودة

الدكتور خالد عبد العليم السيد عوض

ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوى

أحمد حسين ماهر صادق حفنى

الدكتورة ملك أنور عبد الحليم البارودى

ياسمين فاضل محمد فتحى