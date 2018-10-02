نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور

نظمت إيفلين متى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، زيارة مفاجئة لمدرسة النور للمكفوفين بدمياط، في إطار الزيارات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العملية التعليمية.



وتفقدت النائبة، المدرسة والفصول لمتابعة سير الدراسة داخل الفصول الدراسية بالمدرسة وطالعت المستوى التعليمي للطلاب، وحثت المدرسين على تحسين الأداء ورفع مستوى الطلاب والاهتمام بهم.