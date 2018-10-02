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برلمان

نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:49 م
نائبة المحافظين تتفقد
نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين
معتز الخصوصى
نظمت إيفلين متى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، زيارة مفاجئة لمدرسة النور للمكفوفين بدمياط، في إطار الزيارات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العملية التعليمية.

وتفقدت النائبة، المدرسة والفصول لمتابعة سير الدراسة داخل الفصول الدراسية بالمدرسة وطالعت المستوى التعليمي للطلاب، وحثت المدرسين على تحسين الأداء ورفع مستوى الطلاب والاهتمام بهم.
نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور
نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور
نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور
نائبة المحافظين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين.. صور

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