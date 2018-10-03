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منوعات

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy S10 بـ 3 كاميرات

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، لطرح هاتفها المترقب Galaxy S10، ولكن ثورة فى تاريخ كاميرات الشركة، حيث ياتى الهاتف بثلاثة كاميرات اساسية دفعة واحدة.

وأظهرت تقارير سرية سربها موقع "gsmarena" عن اعتماد الأيقونة المنتظرة بكاميرات أساسية دقة، 12 و 16 و 13 ميجابيكسل، لتنافس هاتف LG الجديد، الذى يدخل المجال لأول مرة غدا فى 3 أكتوبر ضمن حدث إطلاقه الرسمي.

ومن المنتظر الكشف عن الهاتف الجديد مطلع العام القادم، ليكون فرس الرهان على حصد جوائز الهواتف الذكية لعام 2019، بعد طرح جلاكسي نوت 9 قريبًا.

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