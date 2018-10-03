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تعليم

بالأرقام.. خفض قيمة المصروفات الدراسية لطلبة كلية الآداب بحلوان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
مارتينا صبحي
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، عن خفض قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الفرق "الثانية والثالثة والرابعة" خلال العام الحالي، عمّا كان محددا لها.

وأوضحت أن قيمة المصروفات لجميع الفرق، كالتالي:

1- الفرقة الأولى.. 615 جنيهًا لطلبة انتظام، و1030 جنيهًا لانتساب.

2- الفرقة الثانية.. 291.5 جنيه لطلبة انتظام، و600 جنيه لانتساب.

3- الفرقة الثالثة.. 281.5 جنيه لطلبة انتظام، و697.5 جنيه لانتساب.

4- الفرقة الرابعة.. 491.5 جنيه لطلبة انتظام، و907.5 جنيه لانتساب.

يذكر أنه ستتم إضافة 10 جنيهات رسوماً لطلاب تشعيب أقسام "الجغرافيا – الاعلام – اجتماع – آثار – مسرح – اللغة الإنجليزية – لغات".

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