محافظ كفر الشيخ يبحث سبل ربط طرق المحافظة بالشبكة القومية.. صور

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، سبل ربط طرق محافظة كفرالشيخ بمحاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وقال، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم حصر الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها سواء كانت الطرق الداخلية أو الرئيسية وأيضًا الطرق التي مضى عليها 10 سنوات ولم تشهد صيانة، مع إنشاء طرق جديدة طبقًا لاحتياجات المحافظة.





وأضاف المحافظ، أنه يتم حصر جميع طرق المحافظة وضع هذه الطرق في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن الصيانة، من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وتابع :" وتضم أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، والمرور، والطرق والكباري، ومديرية الطرق بكفرالشيخ، والجهات المعنية، ويتم متابعتها من خلال وزارة الدفاع تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".





وأشار المحافظ، إلى إزالة المطبات العشوائية، وان تتم مراعاة المواصفات الفنية والقياسية عند إنشاء المطبات، بالتنسيق مع المرور تحت إشراف السكرتير العام، للحفاظ على الطريق وحالة السيارات وحركة المركبات على الطرق، للحد من الحوادث، وتحقيق الخدمات للمواطنين.





قال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم ربط الطرق الداخلية بالشوارع الرئيسية، ولأول مرة يتم دراسة إنشاء طريق دائري حول كفرالشيخ للربط بالطريق الدولى الساحلى دون المرور ببرج البرلس لتقليل المسافة وبما يتوافق مع الاحتياجات والخطط المستقبلية لمحاور التنمية بمحافظة كفرالشيخ .



