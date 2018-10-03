بريطانية تبحث عن متبن لـ 40 قطة لديها قبل أن تموت

اعتادت سيدة بريطانية لسنوات، على تربية الحيوانات المشردة، خاصة القطط، حيث أنقذت آلاف القطط في حياتها، تتبناهم وتقوم بعلاجهم، ثم يقيمون معها في منزلها التي حولته إلى مأوى لهم، ولكن إصابتها مؤخرًا بمرض خطير؛ كان السبب في إعلانها أن 40 منهم يجب أن ينتقلوا لمنزل آخر.





وأعلنت السيدة مارلين برور، منذ 7 أسابيع أنها لن تعيش حتى ترى عيد الميلاد بسبب إصابتها بسرطان الرئة، وطالبت الجمعيات الخيرية باستقبال قططها، فلمدة 21 عاما حولت منزلها بمدينة لانكشير لجمعية خيرية لإنقاذ القطط، وفي هذه المدة أعادت 70 قطا لأسر تتبناها، وفقًا لصحيفة "express"" البريطانية.





وأكد الأطباء إصابة السيدة بجلطة دموية في الرئة، لكنهم اشاروا فيما بعد إلى أنه سرطان، وانتشر عبر جسدها حتى وصل إلى الكليتين.





ووفقا للصحيفة، لم تحزن السيدة العجوز أمام ابنائها أو أحفادها الـ9، ولكنها طلبت منهم أن تعود إلى قططها فقط، لأنها لا تفضل أن تُحتجز في المستشفى.



