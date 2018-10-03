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أخبار العالم

آسيا تتسابق على شراء نفط غرب أفريقيا قبل تطبيق عقوبات أمريكية على إيران

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
تتجه شحنات الخام القادمة من غرب أفريقيا إلى آسيا صوب بلوغ أعلى مستوى في شهرين خلال أكتوبر مع تزاحم المصافي الصينية على بدائل للخام الإيراني قبل دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر.

واستنادا إلى حسابات رويترز وسماسرة شحن وبيانات ريفينيتيف أيكون فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا سترتفع إلى 2.52 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بما يعادل 75% من إجمالي إنتاج أنجولا ونيجيريا وجمهورية الكونجو وغانا وغينيا الاستوائية.

ويقابل هذا 2.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهو ما كان يمثل نحو 70% من إنتاج المنطقة.

كانت الصين المحرك الرئيسي للطلب في آسيا قبل العقوبات الأمريكية التي يقول محللون إنها ستخصم من السوق 500 ألف برميل يوميا من المعروض من الخام الإيراني البالغ مليوني برميل.

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