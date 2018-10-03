رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع سير الدراسة وتنفيذ إلغاء ندب المعلمات

أجرى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة، الثلاثاء، مر خلالها على معاهد إدارة غرب التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بها، وإلغاء ندب المعلمات طبقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.



وحضر "حمادي" طابور الصباح بمعهد برج العرب العادي، حيث نصح الطلاب بالجد والاجتهاد وإتقان العمل لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وكذلك بالحرص على تحصيل العلم، مطالبا المعلمين وجميع أفراد المنظومة بالإخلاص في العمل.



وتابع رئيس الإدارة، سير العملية التعليمية بمعهد برج العرب النموذجي، حيث اطمأن على تسليم الكتب الدراسية إلى التلاميذ، وتفقد أيضا معهد العلا بنجر 14، وتابع الفصول الدراسية، والمناهج، وشدد على سرعة إلغاء ندب المعلمات.

