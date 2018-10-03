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حوادث

حبس عامل يومية قتل شابا بالمطواة في بني سويف

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
محمدعبدالحليم
عثر عدد من أهالي منطقة طراد النيل ببني سويف، على جثة شاب مذبوح وبه عدة طعنات بالرقبة والجانب الأيمن من جسمه، بواسطة ألة حادة، وملقى في مصلى مسقوف بالبوص بالمنطقة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه كان على خلاف دائم مع والده وزوجة والده وتكرر اعتدائه عليهما بالضرب أمام الجيران، وفي إحدى المرات تدخل أحد الجيران ويدعى "سليمان. خ. م" 32 سنة، عامل يومية، وشقيقه، لمحاولة منع القتيل من الإعتداء على والده، إلا أنه اعتدى بالضرب عليهما أمام الجيران،، فأقدم عامل اليوميةا على قتل المجني عليه وذبحه بسلاح أبيض "مطواة".

كما كشفت التحريات عن رصد المتهم للمجني عليه الذي اعتاد الجلوس في فترة النهار داخل مكان ملاصق لمسجد التقوى بقرية أشمنت واتخذه الأهالي مصلى لهم ومسقوف بالبوص والحصير، وطعنه بسلاح أبيض .

وأمرت النيابة العامة بمركز ناصر بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها، لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث الجنائية.

كما أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس عامل اليومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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