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القومية للأسمنت: أنفقنا 1.2 مليار جنيه لتطوير الشركة بلا عائد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمد رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إن اللجنة العامة للشركة قررت تعيين مصفيين وذلك اعتبارًا من 7 أكتوبر، موضحا أن الشركة بها 2057 عاملا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « يحدث فى مصر» المذاع على قناة « ام بي سي مصر» تقديم الإعلامى شريف عامر، أن الشركة ستقوم بتعويض العاملين وفقا للقانون.

وأوضح أن القانون يلزم بالتعويض فى مهلة سنة، ولكن خلال ثلاثة أشهر من الآن سيتم تعويضهم جميعًا.

وأشار إلى أن الشركة ستتعامل مع جميع الحالات على حدة، ولكن هناك قاعدة ثابتة ستوضع للجميع، وكشف أن هناك 300 مليون جنيه تم رصدها لتعويض العاملين مؤكدا أنهم سيقومون بمضاعفة المبلغ لإرضاء الجميع.

وأوضح أن، الشركة تخسر منذ 5سنوات والمعدات لم تعد قادرة على الإنتاج، موضحا أن الشركة تعرضت لخسارة وصلت لـ مليار و 200مليون جنيه فى محاولة لإعادة الشركة ولكن بدون نتيجة أو عائد.

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