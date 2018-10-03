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رياضة

رشيد الطاوسي: نسعى للتعويض في لقاء العودة بالجزائر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي، بعد أن بدأ المباراة بشكل قوي في الشوط الأول بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب السلام بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن مهاجمي الأهلي نجحوا في استغلال المساحات بشكل مثالي، وأن فريقه عانى من الارتباك بسبب الهدف الأول وأن تعامل لاعبي الأهلي بالخبرة مع أخطاء فريقه ساهم بخروج، على الرغم من الفرص التي لاحت للفريق لتعديل النتيجة وأنه دفع بعدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن وفاق سطيف كان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف لولا غياب التوفيق، وأن أداء فريقه في الشوط الأول كان سببًا في الخسارة بهدفين دون مقابل، وأن هناك شوطًا ثانيًا في الجزائر سوف يسعى الفريق إلى استغلاله في تعويض الخسارة بالقاهرة.

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