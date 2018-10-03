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رياضة

المصري: نتطلع لنتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب وهدفنا لقب الكونفيدرالية.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بالمصري
محمد رشاد
اكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه يحلم بالفوز ببطولة الكونفيدرالية، عندما يواجه فيتا كلوب غدا،على ستاد بورسعيد، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان المصري يستعد بقوة لخوض مباراة فيتا كلوب من اجل تحقيق الفوز وعبور نصف النهائي، مشيرا الى ان لاعبي المصري لديهم العزيمة والاصرار لتحقيق هدفهم.

ولفت الى ان المباراة ستشهد حضور 10 الاف متفرج، مشيدا بسلوك جماهير بورسعيد، التي لم يخرج منها اي لفظ خارج طوال الفترة الماضية.

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