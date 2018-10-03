السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

قال السفير السويدي بالقاهرة جان تثليف، إن اختيار مهرجان مالمو للسينما العربية لمصر كضيف شرف الدورة الثامنة يعد أمرا طبيعيا، حيث إنها صاحبة الريادة فى المنطقة وصاحبة التاريخ العريق وهى قلب السينما فى الشرق الأوسط بدون شك.



وكشف "تثليف" عن سعادته بخروج المهرجان للمرة الأولى خارج حدود مالمو، وبالتحديد إلى السفارة السويدية لإقامة المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة.



وأضاف، خلال مقابلة مع "صدى البلد": "من الجيد أن يفتتح المهرجان بالفيلم المصرى "طلق صناعى" للمخرج خالد دياب، وهو عمل جميل بالمناسبة، حيث إنه أصبح الحدث الأكبر للسينما العربية فى شمال أوروبا بشكل عام، لذلك فالمهرجان تخطى فكرة التبادل الثقافى وأصبح له وجه عملى فى دعم مشاريع الأفلام من العالم العربى وتحقيق إنجاز ملموس فيما يخص الإنتاج السينمائى المشترك".



وتابع: "اعتقد أن الفيلم هو لغة عالمية للحديث إلى الشعوب، لأنه يتحدث مباشرة إلى المتلقى ويخاطب مشاعرهم، بعيدا عن السياسة وتقلباتها، وهو ما شاهدناه في مهرجان الجونة السينمائى من خلال شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، فالعالمية تكمن فى تقبل الجمهور من مختلف الجاليات إلى السينما العربية والتفاعل معهما وهو الهدف من إقامة مهرجان مالمو".



على جانب آخر، أكد السفير السويدى أنه يحاول التقرب من الشعب المصري كونه ممثلا للسويد فى مصر، لافتا إلى أن السفارة لديها أكثر من نشاط مستمر منذ فترة حتى فيما يتعلق بالطهاة المصريين وتقديم الطعام السويدى، لذلك فهو يبذل جهدا أكبر فى التعرف أكثر عن المصريين وبالمقابل تقديم لهم ما يحتاجون معرفته عن السويد، لأنه يعتقد أن البسطاء يحتاجون فقط لمعرفة شخصى الكائن وراء منصبي وهو ما أحاول توضيحه.