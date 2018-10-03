رئيس حزب الوفد يعتمد اللجنة النوعية للسياحة بالحزب

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد.





وقد أكد الهضيبي فى بيان صحفى له علي نشر باقي اللجان تباعا علي الصفحة الرسمية لحزب الوفد.





وضمت قائمة اللجنة النوعية للسياحة لحزب الوفد الأعضاء التاليين:





أمل محمد رمزى محمد منير خليل

سميه صالح الطاهر العمارى

ياسر محمد بدوى اسماعيل

عمرو احمد محمد زكريا حمام

الدكتور محمد عبد الغنى يسن سيد بركات

محمد حنفى مصطفى محمد

عمرو لبيب على محمد العكش

ضياء عبد الحميد محمد عبد الحميد التركى

رانيا محمد عبد العزيز الحلوانى

أحمد محمد أحمد الخادم

محمود غلاب محمد الحسينى