أول تحرك من اللجنة الأولمبية ضد ثروت سويلم في مجلس النواب والجبلاية

تلقى مجلس النواب شكوى رسمية من اللجنة الأولمبية ضد النائب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بعد انتقاده لبعض المواقف التي مارستها اللجنة طوال الفترة الماضية.



