أول تحرك من اللجنة الأولمبية ضد ثروت سويلم في مجلس النواب والجبلاية

تلقى مجلس النواب شكوى رسمية من اللجنة الأولمبية ضد النائب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بعد انتقاده لبعض المواقف التي مارستها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في نفس التوقيت، شكوى أخرى مماثلة من اللجنة الأوليمبية، التي تسعى جاهدة، لإبعاد سويلم عن رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وتحاول اللجنة دعم أي مرشح ضده النائب، لاستشعارها برغبته فى التغيير، وفصل لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية عنها، وتقليص دور اللجنة، وهو ما جعل رئيسها يحارب بكل قوة لمنع سويلم من الوصول إلى هذا منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.