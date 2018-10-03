تخلصي من الهالات السوداء في 30 دقيقة بهذه الوصفة

تعاني الكثير من الفتيات وجود الهالات السوداء حول أعينهن؛ مما يشكل لهن الكثير من الإزعاج.
وإليك وصفة سريعة المفعول للتخلص من الهالات السوداء بسرعة لا تتوقعينها، تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد".
كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة..
ملعقة كبيرة من مسحوق فيتامين ج
ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا
ثمرة خيار مبشورة
ملعقة طعام من زيت فيتامين
طريقة تطبيق الوصفة ..
أمزجى المكونات وقومى بتطبيقها على محيط منطقة العين بالتساوى وتركها حوالى 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر، فلتلك الوصفة مفعول السحر في القضاء على الهالات السوداء، لا تترددى فى تجربتها يوميا لمدة شهر وستدهشين بالنتيجة.