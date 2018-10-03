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السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن 2018 عاما للإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار خفضت هيئة السكك الحديد أسعار تذاكر السفر لهم.

وأضاف "رسلان " في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قائلا:" 50% قيمة التخفيض على تذاكر القطارات المكيفة لمتحدي الإعاقة والمرافق له، و75% قيمة التخفيض على تذاكر القطارات العادية لمتحدي الإعاقة والمرافق له".

وأشار إلى أنه تم تطبيق قرار تخفيض أسعار تذاكر القطارات لمتحدي الإعاقة منذ الأمس، حيث استفاد 10 ملايين منهم بقرار تخفيض الأسعار".

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