مدرب الأهلي: الفوز على وفاق سطيف يقلل أي مفاجآت بمباراة العودة.. فيديو

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الفوز بهدفين على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا له جانب إيجابي.





وأضاف "يوسف" في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "لا نتعامل مع هذه المباريات بالقطعة، المباراة عبارة عن 180 دقيقة وليست 90 دقيقة فقط، كنا نتمنى أن نسجل أكثر من هدفين بالتأكيد، ولكن هناك جانبًا إيجابيًا للفوز بهدفين فقط وهو الحذر من أي مفاجآت في مباراة العودة بالجزائر من جانب فريق وفاق سطيف".





وواصل مدرب الأهلي: "النتيجة ستجعلنا نعمل أكثر لكي يكون لدينا حذر في مباراة العودة، وسنعتبر مباراة اليوم انتهت بالتعادل السلبي لأننا لم نتأهل حتى الآن".



