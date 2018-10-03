3 خطوات هامة اتبعيها عند وضع الرموش.. صور

تعاني معظم الفتيات من عدم استطاعتهن تركيب الرموش بطريقة صحيحة في المنزل، وهو ما يجعلها تذهب إلى "ميكب ارتست" لتضعها لها بطريقة صحيحة، وتضيف مظهرًا جذابًا لـ"الميك أب" الخاص بهن.





ونرصد عبر السطور التالية، طريقة بسيطة تستطيعين بها تركيب الرموش بشكل سهل، عبر اتباع هذه التعليمات:





1- أسندي يديك على شيء:

ولكي لا تهتز يداكِ يجب ان تضعيها على منضدة او مسند لكي تتجنبي حدوث اى اهتزاز عند وضع المروش، حيث إنها نصيحة قد صرح بها الميك اب ارتيست الخاص بكيم كارداشيان ماريو ديديفانوفيتش منذ فترة.





2- استخدمي الملقط في تركيبها:

يمكن ان تضعي الرموش باستخدام الملقط وذلك حتى تتمكني من وضعها في المكان الصحيح، وذلك من بداية الرموش من الداخل.





3- لا تكثري من اللاصق: