ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
أحمد هاني
انتهي اليوم الأول من الجولة الثانية من بطولة، دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لُعب خلاله 8 مباريات، شهدت تسجيل 23 هدفا، 7 منهم في الـ10 دقائق الأولي من عمر المباراة.

ويعرض لكم موقع "صدى البلد" فيما يلي الـ 7 أهداف المسجلين في العشر دقائق الأولي : 

1- إسحاق بلفضيل.. الدقيقة 1 أمام "مانشيستر سيتي" 

افتتح هوفنهايم الألماني في الدقيقة الأولى في غفلة من دفاعات المان سيتي وتقدم إسحاق بلفوضيل بالهدف الأول له في المباراة التي أنتهت بفوز السيتي بثنائية 

2- نيكولا فلاسيتش.. في الدقيقة 2 أمام ريال مدريد 

فاجأ فريق سيسكا موسكو، ريال مدريد بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، بعدما أخطأ كروس في تمرير الكرة لفاران، ليقتنصها نيكولا فلاسيتش ويسدد الكرة على يسار كيلور نافاس.

3- إدين دجيكو.. الدقيقة 3 أمام فيكتوريا بلزن التشيكي

افتتح إدين دجيكو التسجيل لروما في الدقيقة 3 في المباراة التي أنتهت بفوز الذئاب بخماسية نظيفة .

4- ماتس هوميلز.. في الدقيقة 4 أمام أياكس الهولندي 

أحرز هوميلز الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 3:40 بعد تمريرة عرضية من روبن أسكنها الالماني الشباك برأسية، في المباراة التي شهدت تعادل الفريق البافاري بهدف لمثلة.

5- باولو ديبالا.. الدقيقة 5 أمام "يونج بويز"

سجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريقه يوفنتوس بعد تسديدة رائعة تسلمها على الطائر داخل منطقة الجزاء، وأسكنها الشباك في الدقيقة 4:40 خلال المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بثلاثية . 

6- هاريس سيفيروفيتش.. في الدقيقة 6 أمام آيك أثينا اليوناني 

تقدم سيفيروفيتش لنادي بنفيكا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء في المباراة التي أنتهت بفوز بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف .

7- سيرجيو أجويرو.. الدقيقة 8 أمام هوفنهايم 

تمكن أجويرو من تسجيل هدف التعادل للسيتي أمام هوفنهايم في الدقيقة 7:7 من عمر اللقاء، في المباراة التي أنتهت بفوز السيتي بثنائية .

ترشيحاتنا

هل هناك ذكر معين يستعان به على قضاء الدين

مسؤولو الاتحادين الإفريقي والأوروبي في نصف نهائي دوري الأبطال

المنتقبة كالرجل.. الزواج مش نصف الدين.. حكاية فتاوى ألهبت السوشيال ميديا على مبروك عطية

كاتب أردني: مصر أم العرب وصاحبة معرض عمان للكتاب وليست ضيف الشرف

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء باعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية

اليوم.. نظر إعادة محاكمة مرسي ومتهمي التخابر مع حماس

تعليق مثير من مدرب وفاق سطيف بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقاهرة

أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا

حتحوت يكشف سر الاحتفال الغريب للاعبي الأهلي عقب هدف إسلام محارب.. فيديو

مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

صحفي تركي يكشف مفاجأة حول موعد الإفراج عن القس الأمريكي في تركيا

أول تعليق أمريكي على نقل صواريخ إس 300 إلى سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

فيديو

وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو
أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو
القومية للأسمنت: أنفقنا 1.2 مليار جنيه لتطوير الشركة بلا عائد
الكشف المبكر عن فيروس سي .. وزيرة الصحة: العمل استمر بالمحافظات حتى 11 مساء
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟