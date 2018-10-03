أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو

انتهي اليوم الأول من الجولة الثانية من بطولة، دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لُعب خلاله 8 مباريات، شهدت تسجيل 23 هدفا، 7 منهم في الـ10 دقائق الأولي من عمر المباراة.





ويعرض لكم موقع "صدى البلد" فيما يلي الـ 7 أهداف المسجلين في العشر دقائق الأولي :





1- إسحاق بلفضيل.. الدقيقة 1 أمام "مانشيستر سيتي"





افتتح هوفنهايم الألماني في الدقيقة الأولى في غفلة من دفاعات المان سيتي وتقدم إسحاق بلفوضيل بالهدف الأول له في المباراة التي أنتهت بفوز السيتي بثنائية





2- نيكولا فلاسيتش.. في الدقيقة 2 أمام ريال مدريد





فاجأ فريق سيسكا موسكو، ريال مدريد بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، بعدما أخطأ كروس في تمرير الكرة لفاران، ليقتنصها نيكولا فلاسيتش ويسدد الكرة على يسار كيلور نافاس.





3- إدين دجيكو.. الدقيقة 3 أمام فيكتوريا بلزن التشيكي





افتتح إدين دجيكو التسجيل لروما في الدقيقة 3 في المباراة التي أنتهت بفوز الذئاب بخماسية نظيفة .





4- ماتس هوميلز.. في الدقيقة 4 أمام أياكس الهولندي





أحرز هوميلز الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 3:40 بعد تمريرة عرضية من روبن أسكنها الالماني الشباك برأسية، في المباراة التي شهدت تعادل الفريق البافاري بهدف لمثلة.





5- باولو ديبالا.. الدقيقة 5 أمام "يونج بويز"





سجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريقه يوفنتوس بعد تسديدة رائعة تسلمها على الطائر داخل منطقة الجزاء، وأسكنها الشباك في الدقيقة 4:40 خلال المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بثلاثية .





6- هاريس سيفيروفيتش.. في الدقيقة 6 أمام آيك أثينا اليوناني





تقدم سيفيروفيتش لنادي بنفيكا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء في المباراة التي أنتهت بفوز بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف .





7- سيرجيو أجويرو.. الدقيقة 8 أمام هوفنهايم



