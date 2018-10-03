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منوعات

استياء مستخدمي iPhone XS .. ميزة الكاميرا الجديدة لم تسعد أحدا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
أماني إبراهيم
اتهم البعض شركة الإلكترونيات والهواتف "آبل" بأن جودة الكاميرا لخاصة بآخر إصداراتها ليست نقية جدا كما أعلنوا، وأن الشركة استعانت بإضافة "فلتر" للجمال وتنعيم الوجه في الصور فقط.

شكا المستخدمون للإصدار الجديد iPhone XS و iPhone XS Max، من ملاحظة تأثير جلدي غامض على صور السيلفي، بالمقارنة مع هواتف iPhone القديمة، فـبدا كأن بعض صور السيلفي على الهاتف الجديد تتسم بالنعومة، مما يجعل الوجوه تبدو أقل وضوحًا للتفاصيل، وفقًا لـ"ذا صن" البريطانية.

نشرت لويس هيلسينتيجر، المدونة الشعبية للتكنولوجيا، التي تدير قناة Unbox Therapy على موقع الفيديوهات يوتيوب، مقطع فيديو كامل لهذه الظاهرة، وقالت : "آي فون XS يبدو وكأنه يجمل الوجه أكثر من اللازم.. فبطريقة ما ، كان الجهاز يضعني في وضع جمالي تلقائي أو شيء ما".

كتب أحدهم: "لقد حصلت على هاتفي غالي الثممن، ولكن عندما فتحت تطبيق الكاميرا على الكاميرا الأمامية، بدا وجهي وكأنه يحتوي على فلتر سناب شات عليه..بدت بشرتي ناعمة للغاية".

وقال مستخدم آخر Reddit: "كاميرا أمامية فون XS الرهيبة كما قالوا..اعتقدت أنها كانت مجرد تطبيقات مثل سناب شات ولكن عندما ذهبت إلى تطبيق الكاميرا الفعلية، لاحظت أن هذا التصرف تلقائي ولكن الصور باهتة جدا..أشعر بخيبة أمل، لقد التقطت صور أفضل بهاتفي القديم".
استياء مستخدمي iPhone XS .. ميزة الكاميرا الجديدة لم تسعد أحدا

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