الأهلي: توقيت إيقاف إكرامي من الكاف غريب.. فيديو

علق محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقاف شريف إكرامي حارس الأحمر، مباراتين، بسبب أزمة بينه وبين عاملي الإسعاف في لقاء هورويا الغيني، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لم ير أي تجاوز من إكرامي يستدعي إيقافه، متعجبًا من صدور العقوبة يوم 30 سبتمبر الماضي قبل مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.



