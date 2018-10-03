ضبط 25 طن ملح داخل معمل ألبان بدون ترخيص في كفر الشيخ

ضبط رجال إدارة تموين الحامول بكفر الشيخ، 25 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل معمل ألبان بدون ترخيص، في قرية الزعفران، وذلك خلال حملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.





وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه تم ضبط "جبن أبيض به عفونة وتنبعث منه رائحة كريهة وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و 25 طن ملح خشن، و20 قرص جبن رومي، و10 صفائح زبدة، و3 جراكن منفحة زنة 16 كجم".



