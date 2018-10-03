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رياضة

محمد يوسف يكشف سبب مشاركة الأهلي بالأساسيين أمام النجمة.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد رشاد
كشف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، عن مشاركة الفريق الأساسي فى مباراة الإياب أمام النجمة اللبناني بدور الـ32 من البطولة العربية.

وقال يوسف في مداخلة تليفونية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: كانت مباراة صعبة، وكان لا بد من التعامل معها بجدية، خاصة بعد التعادل بالقاهره بدون اهداف".

وتابع: كان لابد من العمل جيدا بشأنها، وصممنا على الظهور القوي، وبالفعل استطاع الاحمر ان يحقق المطلوب، نحن نلعب كل مباراة للفوز".

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