رد فعل كارتيرون ولاعبي الأهلي على أهداف فريقهم في مرمي وفاق سطيف.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل كارتيرون مدرب الأهلي واللاعبين، عقب إحراز هدفي الأحمر فى مرمي وفاق سطيف، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعبر كارتيرون عن سعادته باحتفاله بأهداف فريقه مع الجهاز المعاون.





وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.



