الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين لحين انتهاء بطولة أفريقيا

فرض محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، حظرًا إعلاميًا كاملًا على لاعبي الأهلي، وعدم التحدث مع كافة وسائل الإعلام؛ لحين الانتهاء من مباراة العودة أمام وفاق سطيف في الجزائر، بالدور قبل النهائي بدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 22 أكتوبر الجاري.





وأضاف أن فريقه أغلق ملف البطولة الإفريقية بشكل مؤقت ويبدأ الاستعداد الفوري لمباراة الاتحاد في الدوري والمحدد لها 7 أكتوبر.





وأشار إلى أن الجهاز الطبي يقع عليه عبء كبير خلال هذه الفترة وبذل أقصى جهد لعلاج اللاعبين المصابين أمثال حسام عاشور وصلاح محسن وعلي معلول ومن قبلهم السولية وسعد سمير ونجيب وذلك للحاجة إلى جهودهم في المرحلة المقبلة.



