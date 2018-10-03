جماهير الأهلي تهتف لـ الخطيب لحظة وصوله ملعب السلام.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، لحظة وصول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى ملعب السلام، واستقبال جماهير القلعة الحمراء له بالهتافات، هاتفين: "بيبو.. بيبو"، وذلك في المباراة التي جمعت الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، أمس، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.



