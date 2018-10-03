نادر السيد: واقعة إكرامي عادية مقارنة بما يحدث بين الحكام واللاعبين.. فيديو

تعجب نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقاف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي؛ بسبب مشادة مع طاقم إسعاف مباراة هورويا الغيني، التي أقيمت سبتمبر الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال نادر في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "اتعجب من ايقاف إكرامي لسبب مثل هذا، قرار غريب وغير مفهوم".



وتابع: "هناك مواقف أكبر من ذلك حصلت في أرض الملعب بين اللاعبين والحكام وكنت شاهدًا عليها، في لعيبة بتخرج عن النص احيانًا في ارض الملعب وبتتجاوز بألفاظ خارجة واللاعب بيقولها وهو بيضحك، الحكم وقتها مبيقدرش يعمل حاجة".



وأضاف حارس الأهلي والزمالك السابق: "الحكم مابيكونش معاه دليل على شتيمة اللاعب، احيانًا كان يرد الحكم الشتيمة بنفس اللفظ أمامنا وينتهي الوضع، هذا الأمر حدث كثيرًا أمامي عندما كنت مع الزمالك".