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رياضة

نادر السيد يكشف سر ظهوره في معسكر الوداد قبل لقاء الأهلي في 2017.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
نادر السيد
نادر السيد
محمد رشاد
كشف نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، عن سر ظهوره في معسكر الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، انه ذهب لمعسكر الوداد لعمل تغطية اعلامية لصالح القناة التي كان يعمل بها في هذا التوقيت، موضحًا انه ذهب لمعسكر الاهلي ايضا لنفس السبب.

يذكر ان الوداد حصد اللقب على حساب الاهلي بعدما تعادل معه 1/1 ذهابا وفاز عليه بهدف دون رد ايابا.

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