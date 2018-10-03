نادر السيد: منعت عماد متعب من الانتقال للزمالك وأقنعته بالاعتزال.. فيديو

فجّر نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة، عن مفاوضات نادي الزمالك لضم عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه منع عماد متعب من الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.





وقال "نادر" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قدمت النصيحة لعدد من اللاعبين في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية بعدم الانتقال لنادي الزمالك واللعب لقطب واحد من القطبين".



