ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

داون: السعودية تنوي بناء ثالث أكبر مصفاة للنفط في العالم بباكستان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:47 ص
صدى البلد
حسن محرم
ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن السعودية تعتزم بناء مصفاة نفط في ميناء جوادر الاستراتيجي في باكستان، تقدر تكلفة إنشائها بـ10 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصفاة الجديدة ستكون ثالث أكبر مصفاة في العالم، وستلعب دورا مميزا على طريق الحرير الذي تسعى الصين لإعادة إحيائه.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين باكستانيين، أن وفدا سعوديا بقيادة مستشار المملكة في شئون الطاقة أحمد حامد الغادي، زار مدينة جوادر، الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة جدوى المشروع، كما عقد مباحثات مع مسئولين باكستانيين كبار لنفس الهدف.

وبحسب مسئول باكستاني، فإن الرياض تصدر معظم نفطها عبر موانئ غربية على البحر الميت، وميناء جوادر سيقدم للمملكة خيارا جديدا.

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بذبح سائق توك توك بالخليفة

الضحية 31 تلميذا.. ترمس فاسد يرعب أهالي ميت سويد

شاهد.. رئيس قطاع المعاهد السابق يقبل يد شيخ الأزهر في عزاء طه أبو كريشة

الأهلي يفرط فى فوز عريض أمام وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

واشنطن تشيد برد فرنسا القوي على مخطط إيران الإرهابي في باريس

محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو

نادر السيد: منعت عماد متعب من الانتقال للزمالك وأقنعته بالاعتزال.. فيديو

السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

وليد آزارو.. اللاعب الذي لا ينصح الأطباء بمشاهدته

أجندة الحوادث.. نظر إعادة محاكمة مرسي ومتهمي التخابر مع حماس.. وإعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة

بدون مسكنات أسرع علاجات طبيعية لمحاربة آلام الحلق

شاهد .. خطة إسرائيل وأمريكا للتعامل مع صواريخ إس 300 الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو
وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو
أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟