داون: السعودية تنوي بناء ثالث أكبر مصفاة للنفط في العالم بباكستان

ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن السعودية تعتزم بناء مصفاة نفط في ميناء جوادر الاستراتيجي في باكستان، تقدر تكلفة إنشائها بـ10 مليارات دولار.





وأشارت الصحيفة إلى أن المصفاة الجديدة ستكون ثالث أكبر مصفاة في العالم، وستلعب دورا مميزا على طريق الحرير الذي تسعى الصين لإعادة إحيائه.





ونقلت الصحيفة عن مسئولين باكستانيين، أن وفدا سعوديا بقيادة مستشار المملكة في شئون الطاقة أحمد حامد الغادي، زار مدينة جوادر، الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة جدوى المشروع، كما عقد مباحثات مع مسئولين باكستانيين كبار لنفس الهدف.



