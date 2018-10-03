تميزي بلوك الـ Sequin اللامع في المناسبات البسيطة.. صور

يعد ستايل الـSequin من أكثر الـ"ستايلات" المناسبة للسهرات، حيث إنه يعطيك "لوك" مميزا، ومختلفا، إلا أنه يمكن أن يتماشى بشكل كبير مع المناسبات البسيطة، حيث إنه مريح وغير مكلف.





ويمكن ان ترتدي الـ Sequin عن طريق اختيار "جيبة قصيرة او طويلة، او حتي بنطال، او يمكن ارتداؤه كفستان، فهو يتناسب مع أكثر من لوك مختلف".





ويمكن ان تجدي لوك الـ Sequin في ألوان أكثر بهجة، حيث يتنوع بألوان اخرى بخلاف الأسود، فقد تجدينه باللون الفضي اللامع او الذهبي اللامع، مما يجعله يتناسب مع جميع الالوان التي ترتدينها تقريبا.





وإذا كانت لديك مناسبة بسيطة أو احتفال؛ فيمكن ان تختاري ستايل الـ Sequin، حيث إنه سيظهر بريقك، ويعطيك استايل مختلف، ومميز للغاية.



