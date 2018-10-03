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محافظات

أبو قطفة الأول في دوري مراكز شباب كفر الشيخ

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
محمود زيدان
حقق فريق مركز شباب أبو قطفة بمحافظة كفر الشيخ، إنجازًا كبيرًا بصعوده لدوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة ممثلًا لمركز بيلا، بسبب تكاتف اللاعبين وارتفاع الروح المعنوية، والدعم القوي من مجلس الإدارة الجديد، بالرغم من ضعف الإمكانيات وعدم وجود ملعب قانوني لمركز الشباب. 

ويضم الفريق عدد من اللاعبين المتميزين، أمثال إسلام محمد وياسر عبد الفتاح و ياسر جمعة ومحمد رشدي و محمد جمعة ومحمود عادل ومحمد نبيه وأحمد سعد ورضا رضا ومحمود طارق وعبد العاطي طلعت وشبارة و سلطان.

وقال الدكتور جمال ساطور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو قطفة، إن الفريق حقق الفوز في 5 مباريات، حيث فاز على الوداد 2/ صفر، وعلى فريق خاطر 4/2 ، وعلى الهمة 5/ 4 بضربات الجزاء الترجيحية، وعلى الكراكات 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية، وتخطى عقبة الكوم الطويل، بفوزه 2/1.

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