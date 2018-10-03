حلمي طولان: ربنا يعينني على النادي الأهلي أقوى فرق إفريقيا.. فيديو

علق حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على مباراته أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل، ببطولة الدوري الممتاز.





وقال طولان، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "هنلاعب أحسن فريق في أفريقيا والدوري المصري ، مباراة صعبة كوني أتحسس خطواتي الأولى مع الإتحاد السكندري، ربنا يعينني على النادي الأهلي".



