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رياضة

حلمي طولان: ربنا يعينني على النادي الأهلي أقوى فرق إفريقيا.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
محمد رشاد
علق حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على مباراته أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل، ببطولة الدوري الممتاز.

وقال طولان، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "هنلاعب أحسن فريق في أفريقيا والدوري المصري ، مباراة صعبة كوني أتحسس خطواتي الأولى مع الإتحاد السكندري، ربنا يعينني على النادي الأهلي".

وتابع: قدرنا نعود في النتيجة أمام الجونة وحققنا فوزًا غاليًا جدًا، كنت بعيد والجمهور يحتفل ولم يسمعن اللاعبين، كما أن الفوز يعطينا دافعا قويا، وقفزنا مراكز في ترتيب الدوري المصري، بعد 3 تمرينات فقط مع الفريق حتى الآن".

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