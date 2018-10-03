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غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
غادة والي، وزير التضامن
غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي
هاني حسين
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة، ويرتبط وجودها بتوافر رؤية سياسية من القيادة السياسية بأهمية تواجدها. 

وأضافت "والي" في حوارها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، قائلة: "علينا الاستعانة بأصحاب الخبرات والمميزين بالجدية في العمل، مع توافر قدر من الشجاعة؛ لاتخاذ قرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية".

وتابعت:" التموين والدعم الغذائي والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي وإيصال الغاز الطبيعي للمنازل" تعد حماية اجتماعية، مضيفة: "وأهم حماية اجتماعية تتمثل في إتاحة فرص عمل للشباب، وتوفير تمويل للمشروعات المختلفة".

وأكملت:" نعمل داخل الوزارة على تحسين البنية التحتية للمنازل «سكن كريم»، وهناك برنامج «لا أمية مع تكامل» من خلال ربط الأميات ببرامج محو الأمية، و«2 كفاية» لتنظيم الأسرة ".

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