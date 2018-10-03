بجنيهين فقط.. حضرى شامبو سريع المفعول لحل كل مشاكل الشعر

هل ليدك شعر خفيف يؤرقك، وتعانين من كثرة تساقطه؟؛ إليك طريقة صنع شامبو في المنزل بمكونات طبيعية من مطبخك، يغذي الشعر ويمنع تساقطه، بالإضافة إلى فائدته فى التخلص من القشرة، وذلك وفقا لما قدمه موقع "بولد سكاى" الهندي.





مكونات تحضير الشامبو ..





٧ فصوص من الثوم الطازج

زجاجة شامبو عضوي

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

٥ قطرات من زيت شجرة الشاي

٥ قطرات من زيت النعناع العطري





كل ما تحتاجين لإعداد الشامبو ..



