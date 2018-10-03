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مرأة

بجنيهين فقط.. حضرى شامبو سريع المفعول لحل كل مشاكل الشعر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل ليدك شعر خفيف يؤرقك، وتعانين من كثرة تساقطه؟؛ إليك طريقة صنع شامبو في المنزل بمكونات طبيعية من مطبخك، يغذي الشعر ويمنع تساقطه، بالإضافة إلى فائدته فى التخلص من القشرة، وذلك وفقا لما قدمه موقع "بولد سكاى" الهندي.

مكونات تحضير الشامبو ..

٧ فصوص من الثوم الطازج
زجاجة شامبو عضوي
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
٥ قطرات من زيت شجرة الشاي
٥ قطرات من زيت النعناع العطري

كل ما تحتاجين لإعداد الشامبو ..

تغسل فصوص الثوم وتهرس حتى تحصلي على عجينة ناعمة لتتجانس مع كافة المكونات، ويضاف الخليط إلى زجاجة الشامبو مع الخلط جيدا واستخدامه بالطريقة المعتادة عند غسل الشعر.

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