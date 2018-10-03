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وزيرة التضامن تتحدث عن حصولها على جائزة الصحة العالمية للقادة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:11 ص
الدكتورة غادة والي،
الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي
حسام الحارتي
علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على حصولها على جائزة الصحة العالمية للقادة، قائلة إن الوزارة تربط أعمالها دائمًا بصحة الإنسان.

وأشارت والي، في تصريحات أثناء استضافتها بفضائية " اكسترا نيوز " ، إلى أن وزارة التضامن لديها الكثير من البرامج التي تخاطب الصحة، وتهتم ببناء الإنسان.

وأكدت أن الجائزة ركزت على تجربة مكافحة الإدمان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن وضعت خطة قومية لمكافحة الإدمان والتعاطي بالتعاون مع 11 وزارة، وأنهم أجروا مسحا قوميا كاملا لكافة أنواع التعاطي والمخدرات.

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