محافظ أسوان يلتقي وفد شركة سكاتك النرويجية العاملة بمشروع بنبان.. صور

التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بوفد شركة سكاتك سولار النرويجية، وممثلى الشركات والبنوك المساهمة، برئاسة مورتن لإنجشولت، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى تهيئة المناخ أمام الشركات الاستثمارية العالمية والعربية والمصرية، لتحقيق أعلى معدلات في تنفيذ إنشاء المحطات بالمدينة الشمسية ببنبان، طبقا للمخطط العام.



وتعد "سكاتك سولار" النرويجية، إحدى أكبر الشركات العالمية التي تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، وتعمل حاليا على إنشاء 6 محطات لإنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء، ضمن مشروعات المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى ببنبان، بتكلفة استثمارية تصل لحوالى 500 مليون دولار، حيث يضم 39 شركة ستنفذ 40 محطة شمسية تنتج ألفي ميجاوات.



وأكد إبراهيم أهمية دور الشركات العاملة بالمشروع فى تحقيق التنمية المجتمعية، والتواصل المستمر مع المحافظة من جانب، والمجتمع المحيط من جانب آخر؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بتشغيل آلاف الشباب من أبناء أسوان، بما يساهم فى خفض نسب البطالة والتى تعتبر إحدى تحديات المرحلة الحالية.



واشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة ببرامج تدريبية ودعم نماذج ومستلزمات التدريب للمستهدف تشغيلهم سواء طلاب فصول الطاقة الشمسية بإجمالى 180 طالبا وطالبة أو مجموعات المتدربين بمركز تدريب القوى العاملة أو المدرجين فى قاعدة بيانات إدارة التشغيل بالمحافظة وذلك من خلال عقد دورات تدريبية عملية داخل نطاق المشروع لنقل الخبرات وخلق أجيال جديدة تستطيع دفع العمل بهذا المشروع العملاق.



وفى نفس السياق أشار مسئولى شركة سكاتك سولار إلى إلتزام الشركة والمستثمرين المساهمين بالمسئولية المجتمعية نحو أهالى أسوان، من خلال المشاركة الجادة فى تلبية الإحتياجات وفرص التدريب للوصول إلى أعلى مستوى فى القدرات الفنية لدى العاملين بالمشروع، الأمر الذى سيصب فى صالح منظومة العمل داخل المشروع سواء فى فترة الإنشاءات أو التشغيل على مدار الـ25 عاما المقبلة.



ووجهوا شكرهم إلى المسئولين بالمحافظة، على سرعة التدخل ومساندة الشركات، بإيجاد الحلول العملية لأى معوقات أو مشاكل، مثل مشكلة "آلية دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة المشروع على الطريق الصحراوى الغربى" والتى تم حلها على أرض الواقع أثناء زيارة محافظ أسوان لها.



حضر الاجتماع، كل من "اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، رئيس مدينة دراو، ومديري الاستثمار والتخطيط العمرانى وتشغيل الشباب ومياه الشرب والصرف الصحى والقوى العاملة وهيئة الطرق والكبارى".