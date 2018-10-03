فتوى الأزهر توضح حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟





وأجاب مركز الأزهر للفتوى، أن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.



