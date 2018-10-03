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استشاري طب نفسي يكشف سر الانتحار داخل مترو الأنفاق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
حسام الحارتي
كشف الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن سبب كثرة حالات الانتحار داخل محطات مترو الأنفاق خلال الفترة الحالية.

وقال طه، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، إن سبب الانتحار داخل مترو الأنفاق، هو توصيل رسالة معينة من جانب المريض إلى كثير من الأشخاص، خصوصا في ظل استقلال الكثير من المواطنين لمترو الأنفاق يوميا.

وأكد استشاري الطب النفسي أنه ينبغي الاستماع إلى مشاكل المواطنين في حالة الفشل في تنفيذ عملية الانتحار والعمل على إنهاء مشاكلهم.

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