عميد كلية العلوم الإسلامية يستقبل المسئول التعليمي بالسفارة الماليزية

استقبل الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وفدا دبلوماسيا من السفارة الماليزية، برئاسة أحمد زكوان، المسئول التعليمي بالسفارة.





وقدم الوفد الشكر لإدارة الكلية لحسن رعايتها للطلاب الماليزيين وتأهيلهم للمشاركة في النهضة الماليزية وإعدادهم ليكونوا خير سفراء في نشر الوسطية والاعتدال .



