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تعليم

عميد كلية العلوم الإسلامية يستقبل المسئول التعليمي بالسفارة الماليزية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وفدا دبلوماسيا من السفارة الماليزية، برئاسة أحمد زكوان، المسئول التعليمي بالسفارة.

وقدم الوفد الشكر لإدارة الكلية لحسن رعايتها للطلاب الماليزيين وتأهيلهم للمشاركة في النهضة الماليزية وإعدادهم ليكونوا خير سفراء في نشر الوسطية والاعتدال .                                                                                                                          

وبين فؤاد خطوات العملية التعليمية بالكلية واهتمام الأزهر- بقيادة إمامه الأكبر، ورئيس الجامعة- بجميع طلاب العالم الإسلامي، وقدم بشري للوافدين بتكريم الدكتور أحمد الطيب، بفتح باب التسجيل في الدراسات العليا بالكلية؛ لحين اعتماد الخطة المتطورة المقدمة من الكلية للمجلس الأعلى للأزهر بعد دراستها في جلسته المقبلة.

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