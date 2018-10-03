مصادر: القمص بسطوروس قائما بأعمال مطرانية كفر الشيخ ودمياط

كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، سيكون القائم بأعمال مطرانية كفر الشيخ ودمياط؛ لحين سيامة مطران جديد، على إثر وفاة الأنبا بيشوي.





وأعلنت كنائس كفر الشيخ حالة الحداد، حزنًا على وفاة الأنبا بيشوي، مطران كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر ناهز 76 عامًا.



